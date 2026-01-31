Chi alza il bicchiere e chi si fa ecco cosa prevede il nuovo Codice

La Polizia Stradale di Bergamo si prepara a mettere in atto le nuove norme del Codice della Strada. Il comandante Mauro Livolsi spiega che l’obiettivo è rafforzare la sicurezza sulle strade, anche attraverso controlli più severi e più mirati. La sua filosofia si basa sul concetto che anche le azioni più piccole, come alzare un bicchiere o fare un uso sbagliato di sostanze, possono avere conseguenze importanti. La frase “la goccia scava la pietra” riassume bene il suo modo di lavorare: costanza e attenzione

" La goccia scava la pietra ": la filosofia operativa del comandante della Polizia Stradale di Bergamo, Mauro Livolsi, in buona sostanza si ispira alla massima latina per ottenere la sicurezza nel campo largo che dirige. Passando dal dire al fare significa che per avere risultati nei comportamenti, bisogna prima di tutto insegnarli per poi farli assumere nella vita e non solo occasionalmente, magari quando si scorge una pattuglia in assetto di controlli. Chiaro che per istruire sulle regole, a partire dalla lettura della segnaletica, sono richieste qualità piuttosto in disuso come la pazienza, l'accompagnamento, la perseveranza e più ancora l'importanza di essere coerenti.

