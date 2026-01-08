La tradizione pianistica romantica per la ripresa della stagione dell' Accademia Ricci

La stagione concertistica dell’Accademia Ricci torna dopo le festività, offrendo un percorso dedicato alla tradizione pianistica romantica. Sotto la guida della professoressa Flavia Brunetto, gli studenti e i musicisti si preparano a presentare programmi che approfondiscono questo importante periodo della musica. Un’occasione per avvicinarsi alle sonorità e alle interpretazioni di un’epoca fondamentale per il pianismo.

Riprende dopo la pausa delle festività la stagione concertistica dell’Accademia di studi pianistici “Antonio Ricci” diretta dalla professoressa Flavia Brunetto. A dare il via alla seconda parte della programmazione sarà, sabato 10 gennaio con inizio alle ore 17.30, il concerto della pianista Anna. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

