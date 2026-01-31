cesate pauroso incidente con auto ribaltata

Un incidente si è verificato oggi intorno alle 13.30 a Cesate, all’incrocio di via Trebbia, vicino alla nuova Coop. Un’auto si è ribaltata, creando panico tra i passanti e bloccando temporaneamente la strada. Fortunatamente, non ci sono state vittime, ma i soccorritori hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza la zona e rimuovere il veicolo dal mezzo della carreggiata. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

