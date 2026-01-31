Cercasi medico Oggi ultimo giorno del dottor Betti

Oggi è l’ultimo giorno del dottor Betti a Sarteano. La comunità si prepara a una fase di cambiamenti per l’assistenza sanitaria di base. Da domani, con il pensionamento del medico, si apre un periodo di incertezza per i cittadini che devono ancora capire come sarà garantito il servizio nel breve termine. La ricerca di un nuovo medico è già iniziata, ma al momento non ci sono ancora novità ufficiali.

Sarteano si prepara ad affrontare una fase delicata per l'assistenza sanitaria di base: a partire da domani, in seguito al pensionamento del dottor Domenico Betti, i suoi 1.600 assistiti dovranno procedere al cambio del medico. Sarà possibile effettuare la scelta del nuovo medico attraverso diversi canali: app e sito dell'USL, sportelli dell'anagrafe sanitaria e farmacie abilitate. Tra queste rientra anche la Farmacia Bologni di Sarteano, che ha dato la propria disponibilità a supportare i cittadini in questa operazione. LAsl ha spiegato che, in attesa degli esiti del bando pubblicato dall'Azienda sanitaria, che stabilirà se vi sarà un medico interessato a esercitare con prevalenza su Sarteano, l'assistenza sanitaria sarà garantita dai medici della Valdichiana Senese Sud.

