Come ha fatto un medico in pensione a rivoluzionare lo studio dei dinosauri | la storia del dottor Lockwood

Dopo una vita da medico di base, il dottor Jeremy Lockwood ha deciso di rimettersi in gioco prendendo un dottorato in paleontologia durante la pensione. Grazie alla sua formazione professionale, ha dato un contributo enorme allo studio dei dinosauri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

