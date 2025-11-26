aggredito in strada da sconosciuti finisce in ospedale con il naso rotto

I due aggressori si sono dileguati nel nulla prima che sul posto potessero arrivare le forze dell’ordine con i soccorsi sanitari. I carabinieri, intervenuti con una pattuglia del Radiomobile della compagnia di Voghera, hanno avviato le indagini per cercare di identificare i responsabili dell’aggressione ai danni di un uomo di 40 anni, di nazionalità tunisina, finito all’ospedale con il naso rotto. È successo poco prima delle due di ieri in via Bonfiglio Zanardi a Voghera, fuori dal locale Big House. La richiesta d’intervento lanciata con una telefonata al 112 riferiva di un uomo con il volto sanguinante in strada e sul posto sono state inviate in codice giallo sia l’ambulanza della Croce Rossa iriense sia l’auto medica, con il rianimatore a bordo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

