Cédric Grolet arriva in Italia | in quale città sta per aprire la famosa pasticceria

Cédric Grolet arriva in Italia. La sua nuova pasticceria aprirà presto in una città ancora segreta, ma la data di inaugurazione è stata già fissata. I dettagli sulla location e l’evento sono stati annunciati, e molti appassionati di dolci stanno già contando i giorni.

È tutto pronto per l'apertura della prima pasticceria in Italia del famoso pastry chef Cédric Grolet: ecco quale città ha scelto e quando sarà l'inaugurazione.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Cédric Grolet Arriva in Italia a 8 anni, impara l'arte della pizza e torna in Marocco per aprire la sua pizzeria Ayoub Ayache, originario del Marocco, è arrivato in Italia all’età di otto anni. Famosa conduttrice rivela «Le Kessler mi hanno inviato un regalo da aprire dopo la loro morte» La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Cédric Grolet Argomenti discussi: Venezia, all'Airelles Palladio aprono la prima pasticceria in Italia di Cédric Grolet e il nuovo ristorante di Norbert Niederkofler; Venezia, nuova apertura: 4 icone della gastronomia mondiale per un’esperienza senza eguali; Grolet, Niederkofler, Vongerichten e Nobu: quattro colossi della cucina sbarcano a Venezia; Airelles Palladio Venezia debutta nel 2026 con un quartetto di chef d’eccellenza. Cédric Grolet arriva in Italia: in quale città sta per aprire la famosa pasticceriaÈ tutto pronto per l'apertura della prima pasticceria in Italia del famoso pastry chef Cédric Grolet: ecco quale città ha scelto e quando sarà l'inaugurazione ... fanpage.it Venezia, all'Airelles Palladio aprono la prima pasticceria in Italia di Cédric Grolet e il nuovo ristorante di Norbert NiederkoflerCédric Grolet apre la sua prima pasticceria a Venezia nel nuovo Airelles Palladio alla Giudecca, nella stessa location debuttano anche i ristoranti gastronomici di Norbert Niederkofler, Jean-Georges V ... corriere.it Cédric Grolet sbarca in Italia: il re della pasticceria apre finalmente a Venezia! Preparati, perché la Laguna sta per diventare la destinazione gastronomica più calda dell'anno. Ad aprile, nel cuore della Giudecca, inaugura il nuovo esclusivo hotel Airelles facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.