Arriva in Italia a 8 anni impara l' arte della pizza e torna in Marocco per aprire la sua pizzeria

Ayoub Ayache, originario del Marocco, è arrivato in Italia all’età di otto anni. Dopo aver appreso l’arte della pizza, ha maturato un’esperienza come pizzaiolo professionista. Ora, deciso a condividere le sue competenze, ha scelto di tornare in Marocco per aprire una pizzeria a Casablanca, contribuendo così alla crescita del settore e alla promozione della cultura italiana nel suo paese d’origine.

CASABLANCA (MAROCCO) - Una storia positiva di migrazione e integrazione. Ayoub Ayache, marocchino arrivato in Italia nel 2010, quando aveva appena otto anni e mezzo, con il tempo è diventato un pizzaiolo professionista e ora ha deciso di tornare nel suo Paese d'origine per aprire una pizzeria.

