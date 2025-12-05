Qualunque sia il risultato del derby di Lisbona, il Porto può trarne grande vantaggio: stanotte Benfica e Sporting incroceranno le loro strade e almeno una delle due perderà punti preziosi. Un’occasione molto importante per i Dragoni, che domenica notte faranno visita al Tondela, penultimo in classifica con 9 punti. La squadra di Farioli è nettamente . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - CD Tondela-Porto (domenica 07 dicembre 2025 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Gli Auriverdes ricevono i Dragoni