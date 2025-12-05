CD Tondela-Porto domenica 07 dicembre 2025 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Gli Auriverdes ricevono i Dragoni
Qualunque sia il risultato del derby di Lisbona, il Porto può trarne grande vantaggio: stanotte Benfica e Sporting incroceranno le loro strade e almeno una delle due perderà punti preziosi. Un’occasione molto importante per i Dragoni, che domenica notte faranno visita al Tondela, penultimo in classifica con 9 punti. La squadra di Farioli è nettamente . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Dopo Boavista e Moreirense se ne era andato ad allenare in Grecia Ora è tornato: lo ha chiamato il Tondela E ha esordito vincendo 1-0 in casa del Gil Vicente Cristiano Bacci, un italiano che allena in Portogallo