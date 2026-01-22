Analisi della sfida Malaga-Burgos del 23 gennaio 2026 alle ore 20:30, con informazioni su formazioni, quote e pronostici. Il Burgos, dopo tre partite casalinghe, affronta una squadra malaga, recentemente rinforzata dall’arrivo di Funes. Un match da valutare attentamente, considerando le recenti prestazioni e le variazioni nelle formazioni. Ecco tutte le principali indicazioni per orientarsi nella partita.

Il Burgos torna a giocare in trasferta dopo tre partite casalinghe, due vinte in campionato e una persa in coppa contro il Valencia, e lo fa in casa di un Malaga lanciatissimo dopo l’arrivo di Juan Francisco Funes in sostituzione di Sergio Pellicer. Il classe 1983 di Loja ha debuttato sulla panchina degli Albicelestes il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Malaga-Burgos (venerdì 23 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Malaga-Burgos (venerdì 23 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiAnalisi della sfida Malaga-Burgos del venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 20:30, con focus su formazioni, quote e pronostici.

Leggi anche: St. Pauli-Amburgo (venerdì 23 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Malaga-Burgos diretta tv live: dove vedere la partita in streaming gratis; Malaga-Burgos (venerdì 23 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici; Malaga-Burgos venerdì 23 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici; Málaga CF - Burgos CF Pronostico e confronto quote 23.01.2026.

Malaga-Burgos diretta TV live: dove vedere la partita in streaming gratisLo streaming gratis della gara di campionato Malaga-Burgos: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet ... msn.com