Catherine O' Hara l' agente conferma | la star di Mamma ho perso l' aereo morta dopo una breve malattia

Da movieplayer.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rappresentante dell'attrice canadese ha confermato alla stampa che la sua assistita da poco tempo le era stato diagnosticato un male. A poche ore di distanza dall'annuncio della scomparsa di Catherine O'Hara, il suo rappresentato ha confermato alla stampa che l'attrice è morta in seguito ad una breve malattia. I soccorsi sono giunti nell'abitazione della star a Los Angeles poco prima delle 05.00 di mattina. O'Hara sarebbe stata trasportata in ospedale in gravi condizioni dopo aver riscontrato problemi respiratori, in base a quanto testimoniato dall'audio della LAFD circolato anche tra i media nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

catherine o hara l agente conferma la star di mamma ho perso l aereo morta dopo una breve malattia

© Movieplayer.it - Catherine O'Hara, l'agente conferma: la star di Mamma, ho perso l'aereo morta dopo una breve malattia

Approfondimenti su Catherine O'Hara

Catherine O’Hara è morta, addio alla star di Mamma, ho perso l’aereo: l’ultima apparizione

Catherine O’Hara, la famosa attrice canadese, è morta a 71 anni.

Catherine O'Hara è morta, la star di Mamma, ho perso l'aereo e Schitt's Creek aveva 71 anni

#Catherine-O'Hara || La nota attrice canadese Catherine O'Hara è morta a 71 anni nella sua casa di Los Angeles.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Catherine O'Hara

Argomenti discussi: Addio a Catherine O’Hara, la madre di Kevin in Mamma ho perso l’aereo; Addio a Catherine O’Hara, l'attrice di Mamma ho perso l'aereo e Beetlejuice; Catherine O'Hara è morta, la star di Mamma, ho perso l'aereo e Schitt's Creek aveva 71 anni; È morta l’attrice Catherine O’Hara.

Catherine O'Hara, l'agente conferma: la star di Mamma, ho perso l'aereo morta dopo una breve malattiaIl rappresentante dell'attrice canadese ha confermato alla stampa che la sua assistita da poco tempo le era stato diagnosticato un male. movieplayer.it

catherine o hara lCatherine O'Hara, l'attrice morta per un problema respiratorio. L'ultima apparizione tre mesi fa, la nomination agli Emmy e al Golden GlobeIl mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Catherine O'Hara, l'indimenticabile mamma di Kevin nel film Mamma, ho perso l'aereo, ... corriereadriatico.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.