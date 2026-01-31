cataldi sigla il successo laziale con un penalty nei minuti finali contro il genoa

La Lazio batte il Genoa 3-2 in una partita combattuta fino all'ultimo secondo. Nel finale, Nicolò Cataldi trasforma un rigore e consegna ai biancocelesti la vittoria. La gara si decide nei minuti di recupero, quando il risultato sembrava ormai definito.

La Lazio si impone sul Genoa con un 3-2 finale che si decide in pieno recupero, grazie a un rigore di Nicolò Cataldi. Il match, disputato allo stadio Olimpico di Roma, ha visto i biancocelesti affrontare un avversario ostico che ha tenuto testa fino all’ultimo minuto. Il risultato finale, frutto di un’azione di pressing e di una decisione tecnica precisa, ha portato i giallorossi a tre punti fondamentali in chiave salvezza e classifica. Il gol decisivo è arrivato al 94° minuto, dopo una punizione di Luis Alberto che ha trovato il palo, seguita da un fallo in area su un cross di Patric. L’arbitro ha subito indicato il punto di rigore, e Cataldi, con freddezza, ha battuto il portiere del Genoa con un tiro preciso all’angolo basso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

