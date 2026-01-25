Napoli oltre alla sconfitta arriva anche la beffa | è successo nei minuti finali a Torino

Il Napoli esce sconfitto dall’Allianz Stadium di Torino con un risultato di 3-0 contro la Juventus. La partita, disputata negli ultimi minuti, ha visto i padroni di casa consolidare il vantaggio, mentre i tifosi napoletani hanno dovuto affrontare anche alcuni atteggiamenti provocatori da parte della tifoseria avversaria. Un risultato che lascia rammarico, ma anche l’occasione per riflettere sugli aspetti da migliorare nelle prossime sfide.

Il Napoli esce a testa bassa dall’ Allianz. Stadium, subendo un netto 3-0 dalla Juventus. Come se non bastasse l’amaro risultato, l’ulteriore beffa per i napoletani sono stati i ripetuti sfottò della tifoseria avversaria nei minuti finali di gara. Piovono sfottò dagli spalti: gli ultimi istanti di Juve-Napoli. Tantissimi i cori di scherno che sono piovuti dalle tribune dello Stadium negli ultimi minuti di gara. I tifosi juventini si sono esibiti subito cantando “ O surdato nnamurato ” in segno di scherno contro gli avversari. Un’iniziativa che non è una novità, ma che non accadeva da diversi anni visti i ripetuti successi azzurri allo Stadium. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

