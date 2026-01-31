Casa Salvini | Sgombero immediato di tutti gli immobili occupati

Salvini torna a chiedere lo sgombero immediato di tutte le case occupate abusivamente. In un'intervista, il leader della Lega ha detto che nel prossimo decreto sicurezza vuole inserire questa misura, oltre a quella già prevista per la prima casa. Ha spiegato che l’obiettivo è agire subito contro gli occupanti illegali, senza lasciare spazio a ritardi o deroghe. La proposta ha già suscitato molte reazioni tra politici e cittadini.

"Nel decreto sicurezza che dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri la prossima settimana io sto insistendo per inserire, nel testo base, l'immediato sgombero non solo della prima casa occupata abusivamente, già previsto dalla legge, ma anche di tutte le case occupate abusivamente".

