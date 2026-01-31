Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo di studio nazionale inquinamento indoor dell’Iss, ha presentato un decalogo per migliorare la qualità dell’aria in casa e in ufficio. Le sue raccomandazioni puntano a ridurre le fonti di inquinamento e a ventilare meglio gli ambienti, per proteggere la salute di chi passa molte ore tra le mura di casa o al lavoro.

Le raccomandazioni di Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo di studio nazionale inquinamento indoor dell'Iss. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Casa e ufficio, il decalogo dell'aria buona"

Approfondimenti su Gaetano Settimo

Dimenticare la parola dieta significa adottare un approccio equilibrato e sostenibile all’alimentazione.

Il Comune di Riccione comunica che, in conformità alle previsioni di Arpae, le condizioni di qualità dell’aria hanno raggiunto livelli critici.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Gaetano Settimo

Argomenti discussi: I migliori Nas per archiviare e condividere tutti i tuoi file in ufficio e a casa; Kalamitica Set 2 Contenitori Magnetici in Acciaio - Antracite/Antracite Convenienza | Casa e giardino; Dakota, Devil e Loky cercano casa; Fondo Sociale 2026 per inquilini ATC (morosità 2025).

Casa perfetta, anche quando sei in ufficio: il metodo 5/10-10/15 è infallibile per le puliziePulire casa è davvero importante ed è per questo che imparare metodi efficaci è indispensabile per ritrovarsi in un ambiente splendente. ecoblog.it

Lenovo IdeaCentre 27'' con Ryzen 5: l'all-in-one per casa e ufficio è al minimo storicoMinimo storico Amazon per il Lenovo IdeaCentre da 27 pollici con Ryzen 5, 16GB di RAM e 512GB di archiviazione. L'All-in-One è scontato del 13%, in dotazione anche mouse e tastiera. hdblog.it

IL TUTTOFARE PERFETTO PER AZIENDE E UFFICIO CASA ALL IN ONE Lenovo ThinkCentre M70a Gen 6 – Potenza, eleganza e affidabilità in un’unica soluzione Pensato per aziende, professionisti e smart working Prestazioni elevate, zero ingomb - facebook.com facebook