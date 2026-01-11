Grave carenza di facchinaggio e criticità organizzative | la segnalazione del NurSind alla Asl
Il sindacato NurSind di Chieti segnala una significativa carenza di personale nel settore del facchinaggio e problemi organizzativi nelle unità operative della Asl, in particolare nelle aree di Medicina e Geriatria. La situazione solleva preoccupazioni riguardo alla sicurezza e all’efficienza dei servizi, evidenziando la necessità di interventi tempestivi per garantire condizioni adeguate per il personale e i pazienti.
Il sindacato NurSind Chieti denuncia la grave carenza del servizio di facchinaggio e alcune criticità organizzative con rischi per la sicurezza all’interno delle Unità Operative della Asl di Chieti e in particolare nelle Medicine e nelle Geriatrie.In una lettera indirizzata alla direzione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
