Grave carenza di facchinaggio e criticità organizzative | la segnalazione del NurSind alla Asl

Da chietitoday.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindacato NurSind di Chieti segnala una significativa carenza di personale nel settore del facchinaggio e problemi organizzativi nelle unità operative della Asl, in particolare nelle aree di Medicina e Geriatria. La situazione solleva preoccupazioni riguardo alla sicurezza e all’efficienza dei servizi, evidenziando la necessità di interventi tempestivi per garantire condizioni adeguate per il personale e i pazienti.

Il sindacato NurSind Chieti denuncia la grave carenza del servizio di facchinaggio e alcune criticità organizzative con rischi per la sicurezza all’interno delle Unità Operative della Asl di Chieti e in particolare nelle Medicine e nelle Geriatrie.In una lettera indirizzata alla direzione. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Leggi anche: "La Asl è nel caos, facchinaggio smantellato, ferie forzate e demansionamenti": la denuncia di Taglieri (5 stelle)

Leggi anche: NurSind diffida la direzione della Asl 2: "Direttiva sulle assegnazioni del personale illegittima"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.