Grave carenza di facchinaggio e criticità organizzative | la segnalazione del NurSind alla Asl

Il sindacato NurSind di Chieti segnala una significativa carenza di personale nel settore del facchinaggio e problemi organizzativi nelle unità operative della Asl, in particolare nelle aree di Medicina e Geriatria. La situazione solleva preoccupazioni riguardo alla sicurezza e all’efficienza dei servizi, evidenziando la necessità di interventi tempestivi per garantire condizioni adeguate per il personale e i pazienti.

