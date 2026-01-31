Carnevale di Capua | il programma della giornata inaugurale

Questa mattina, a Capua, si è dato il via alla 139esima edizione del Carnevale. La città si prepara a vivere una giornata ricca di colori e festeggiamenti, con numerosi eventi in programma per l’inaugurazione. Strade e piazze sono già animate da maschere e carri, mentre gli organizzatori ufficializzano il calendario di questa lunga festa che durerà diversi giorni.

Giovedì 12 febbraio si accenderanno i riflettori sulla 139esima edizione dello storico Carnevale di Capua. Tema di questa edizione: "Ciak, si gira!". L'organizzazione è ancora una volta rimessa alla Pro Loco con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Presentano Luigi Di Lauro ed Erennio de.

