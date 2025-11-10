Reggio Film Festival e il caso Food for profit Grazie del sostegno è un abbraccio corale

Reggio Emilia, 10 novembre 2025 – “Siamo molto felici per l’abbraccio e il sostegno giunto da veramente tante persone. Crediamo molto nella libertà di opinione. La raccolta fondi servirà ad aprirci ancora di più e per sostenere le battaglie su tematiche sociali e ambientali. Per evitare che sia considerato proibito ciò che è e deve restare libero”. Alessandro Scillitani, direttore artistico di Reggio Film Festiva l, commenta così il ’caso Giulia Innocenzi’, polemica che ha spinto molte persone a partecipare alla colletta per sostenere il Festival: già superati i 5mila euro. Innocenzi al Reggio Film Festival, il Consorzio ritira il sostegno: “Lei attacca i nostri allevatori” L’antefatto è noto: quando la sede reggiana del Consorzio del Parmigiano Reggiano ha saputo della presenza di Giulia Innocenzi, autrice del docufilm ’Food for profit’, ha subito ritirato sponsorizzazione e fondi alla rassegna, peraltro dedicata proprio al ’proibito’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

