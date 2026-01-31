Caputi sicuro | Playoff col Bodo? Errore madornale sottovalutarli Sulla corsa scudetto e Dimarco in Nazionale…

Caputi si dice convinto: l’Inter non può permettersi di sottovalutare il Bodo, anche se molti pensano ai playoff e alla corsa scudetto. Per lui, sarebbe un errore madornale. Il giornalista avverte che bisogna mantenere i piedi per terra e non perdere di vista le sfide più importanti. Intanto, l’attenzione si concentra anche su Dimarco, chiamato in Nazionale, e sulle prossime partite che potrebbero decidere il destino dei nerazzurri.

di Alberto Petrosilli Caputi, noto giornalista sportivo, ha analizzato il momento dell’Inter dopo il sorteggio europeo e non solo: le sue dichiarazioni. Massimo Caputi, noto giornalista, ha parlato in esclusiva a Calcionews24. Queste le dichiarazioni sull’Inter: Veniamo da una settimana europea agrodolce per le italiane. Quali prospettive credi abbiano Inter e Juve tra Europa e Serie A? « Come ho detto prima, non giocare le coppe, per chi come il Milan vuole puntare alla Champions League se non addirittura allo scudetto, diventa un vantaggio. Diventa più problematico per chi gioca sui due fronti mantenere lo stesso standard e la stessa condizione. 🔗 Leggi su Internews24.com

La Juventus si prepara ad affrontare un doppio preliminare contro il Galatasaray, che potrebbe pesare molto sulla sua corsa alla fase a gironi della Champions League.

