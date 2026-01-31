Carlo Calenda continua a far parlare di sé, ma questa volta non per le sue proposte politiche. La senatrice di Forza Italia, Ronzulli, lo bacchetta duro, invitandolo a concentrarsi sul suo partito invece di dettare la linea agli alleati. “Pensasse al suo partito”, dice senza mezzi termini, sottolineando che Calenda non è nelle condizioni di decidere le strategie di Forza Italia e che dovrebbe limitarsi a gestire i propri problemi interni. La polemica tra i due si fa sempre più accesa, mentre si avvicina il momento di definire le alleanze

La vicepresidente del Senato considera "uno sbaglio strategico" il corteggiamento che FI sta facendo a Calenda: "Al massimo ci drena voti e attacca i nostri alleati leghisti. Basta". E sulla legge elettorale: "La vogliamo cambiare. Sì al nome del candidato premier, ma sul programma" “Carlo Calenda non è proprio nelle condizioni di decidere la linea di Forza Italia. Diciamolo chiaramente: si preoccupi del suo partito invece di dire a noi cosa fare su un’alleanza che dura dal 1994. Dargli spazio in casa nostra è stato un grande errore”. A Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia e vicepresidente di Palazzo Madama, l’avvicinamento del suo partito a Calenda non piace. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “Calenda pensasse al suo partito. Un errore avergli dato spazio”. Parla Ronzulli (FI)

Forza Italia apre a Calenda, lui: 'Collaboro ma non con gli estremisti'Da un lato Carlo Calenda convinto che il bipolarismo non durerà, dall'altro Antonio Tajani, il segretario di Forza Italia consapevole che il 10% non basta per essere determinanti all'interno della ... ansa.it

Calenda a FI: Il Paese ha bisogno di liberali: felice se ci sarà spazio. E sull'incontro Salvini-Robinson: Mai con chi riceve nazisti cocainomani al ministeroQuesto Paese ha disperatamente bisogno di liberali, popolari e riformisti e che questi non si sottomettano né a sovranità di destra né a estremisti di sinistra: Carlo Calenda, segretario di Azi ... affaritaliani.it

