Tempo di lettura: 2 minuti Un presepe che rompe gli schemi e  come ogni anno accende il dibattito politico e religioso nel cuore del Natale. Succede a Mercogliano, in provincia di Avellino, dove don Vitaliano Della Sala, parroco della chiesa di Capocastello, ha scelto di collocare sull’altare una statuina di Gesù BambinA. La polemica è divampata quando il Ministro delle Infrastrutture e vice premier Matteo Salvini ha pubblicato la foto del presepe sui suoi canali social, commentando lapidario: “Ma vi pare normale?”. La risposta di don Vitaliano non si è fatta attendere ed è arrivata direttamente dal pulpito durante l’omelia della notte di Natale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Salvini non badi al mio presepe, pensasse al suo lavoro”

