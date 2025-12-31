Calciomercato Juventus testa a testa con l’Inter per quell’obiettivo | Marotta vorrebbe acquistarlo subito a titolo definitivo! I dettagli

Sul calciomercato Juventus, si intensificano le trattative per un esterno d’attacco, con l’Inter che mira a inserirsi nella corsa. Marotta sarebbe interessato ad acquisire il giocatore a titolo definitivo, mentre le trattative sono influenzate anche dalla possibile cessione di un centrocampista, apprezzato da Spalletti. La situazione rimane in evoluzione, con entrambe le società impegnate a definire le proprie strategie per rafforzare le rispettive rose.

Calciomercato Juventus, l'Inter tenta l'accelerata per l'esterno: operazione legata alla cessione del centrocampista che piace molto a Spalletti. Il mercato di gennaio si prepara a offrire un intreccio di strategie e rivalità che potrebbe ridisegnare gli equilibri della Serie A. Al centro della contesa c'è uno dei prospetti più cristallini del nostro campionato, attualmente in forza al Cagliari ma di proprietà dell' Atalanta. Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, l' Inter ha deciso di rompere gli indugi e accelerare prepotentemente per assicurarsi le prestazioni dell'esterno destro classe 2005, individuato come il rinforzo ideale per il futuro della fascia nerazzurra.

