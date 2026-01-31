Calciomercato Milan | in arrivo Mateta via Nkunku

Il Milan si muove velocemente sul mercato. Dopo settimane di incertezze, il club ha deciso di chiudere l’affare e comprare un nuovo attaccante entro il 2 febbraio. L’obiettivo è rinforzare la squadra di Allegri e cercare di conquistare lo Scudetto. In arrivo sembra esserci Mateta, mentre Nkunku lascia il club. La corsa ai rinforzi è ufficialmente iniziata.

Il Milan ha rotto gli indugi. L'obiettivo del Diavolo è acquistare entro il 2 febbraio un nuovo attaccante per Max Allegri per puntare allo Scudetto. A meno 4 dall'Inter il Milan vuole sognare. I rossoneri, al di là delle dichiarazioni di rito, sperano di strappare lo Scudetto all'Inter. Ne è la prova il mercato di gennaio, con l'ultimo colpo atteso nelle prossime ore. La società rossonera sarebbe pronta ad accontentare Massimiliano Allegri regalandogli il centravanti richiesto già in estate. Jean-Philippe Mateta è a un passo dal vestire la maglia rossonera. Il "carrarmato transalpino", classe 1997, era stato uno dei grandi obiettivi del Diavolo anche a luglio.

