Calciomercato Licina vicino alla Juventus | il calciatore era seguito anche dal Milan

La Juventus si avvicina a chiudere l’accordo con Adin Licina, il calciatore che il Milan aveva già sondato in passato. Secondo fonti vicine alla società, le trattative sono in fase avanzata e si aspettano solo le firme ufficiali. La trattativa sta facendo parlare i tifosi, perché il giovane talento potrebbe rafforzare il reparto offensivo dei bianconeri già nelle prossime settimane.

Il calciomercato chiude ufficialmente tra due giorni: dalle 20:00 del 2 di febbraio, non potranno più arrivare nuovi giocatori nella nostra Serie A. I vari club del campionato, visto ormai il poco tempo, stanno effettuando gli ultimi colpi per andare a rinforzare le proprie rose. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la Juventus è molto vicina a chiudere un calciatore che il Milan aveva già sodato precedentemente: Adin Licina. La squadra di Spalletti sta infatti lavorando per chiudere il giovane trequartista classe 2007 del Bayern Monaco. Il club bavarese, al corrente del potenziale del giovane, ha voluto inserire una percentuale su una possibile futura rivendita.

