Spalletti si prepara agli ultimi giorni di trattative di mercato con l’obiettivo di rafforzare la rosa della Juve. In conferenza stampa, il tecnico ha fatto capire che ci sono ancora diverse opzioni sul tavolo e che aspetta novità dalla società. La squadra lavora per chiudere gli ultimi colpi prima della fine della sessione, mentre i tifosi sperano in acquisti importanti. Spalletti resta concentrato e pronto a valutare tutte le possibilità per migliorare la squadra.

Calciomercato Juve: cosa si aspetta mister Spalletti da questi ultimi giorni di trattative. Annuncio del tecnico in conferenza stampa!. Nella conferenza stampa di vigilia del match tra Parma e Juventus, in programma domani sera al Tardini, Luciano Spalletti ha toccato vari temi CALCIOMERCATO JUVE LIVE Il tecnico di Certaldo si è espresso anche sul mercato. Di seguito le sue dichiarazioni sul tema e su che cosa si aspetta in queste ore. MERCATO – «È in mano alla società, io faccio un ruolo differente. Quello che ci siamo detti precedentemente è ciò che pensiamo da sempre, se ci fosse un modo di aiutare la squadra è quello che ci siamo detti e indicato da sempre di comune accordo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: cosa si aspetta Spalletti da questi ultimi giorni di trattative. Annuncio del tecnico in conferenza!

In vista delle ultime giornate di mercato, l’attenzione si concentra sulle mosse della Juventus.

In vista degli ultimi giorni di mercato, l'attenzione è rivolta alle possibili novità della Juventus.

