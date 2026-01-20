Mercato Juve cosa aspettarci in questi ultimi giorni? Le parole di Spalletti non lasciano tanti dubbi

In vista delle ultime giornate di mercato, l’attenzione si concentra sulle mosse della Juventus. Durante la conferenza stampa di questa vigilia, l’allenatore Spalletti ha fornito indicazioni chiare sulla situazione attuale e sui possibili sviluppi. Ecco cosa aspettarci nei prossimi giorni, analizzando le parole del tecnico e le dinamiche di mercato che si stanno delineando.

di Francesco Spagnolo Mercato Juve, Spalletti alla vigilia di Juve Benfica in conferenza stampa ha fatto il punto della situazione sui possibili movimenti. Siamo entrati ormai nella volata finale di questo calciomercato. Cosa aspettarci dalla Juve? Le indiscrezioni sono diverse, ma ad oggi non sembra esserci nulla di concreto se non la trattativa per Mateta. Alla vigilia di Juve Benfica, Spalletti in conferenza stampa ha fatto il punto sui possibili movimenti dei bianconeri. PAROLE – «Ce l’ho accanto di ufficio, si pensava di tornare nello stesso condominio per vederci più spesso.C’era anche Comolli a vedere l’allenamento, sono tutte domande che deve rivolgere a loro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

