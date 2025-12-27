Calciomercato Inter settimane decisive per il futuro di Frattesi | Juve vigile ma dalla Turchia un club è pronto all’affondo decisivo per il centrocampista nerazzurro

Calciomercato Inter, settimane decisive per il futuro di Frattesi: ipotesi estero in crescita: offerta alta dalla Turchia, nodo volontà del giocatore Il dossier Frattesi Inter entra in una fase cruciale. Davide Frattesi, centrocampista classe 1999, è sempre più ai margini del progetto nerazzurro e il suo futuro potrebbe decidersi già nel mercato di gennaio. Tra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Inter, settimane decisive per il futuro di Frattesi: Juve vigile, ma dalla Turchia un club è pronto all’affondo decisivo per il centrocampista nerazzurro Leggi anche: Frattesi Inter, il centrocampista non incide: quale sarà il futuro dell’incursore nerazzurro? Leggi anche: Frattesi Inter, il centrocampista taglia il traguardo delle 100 presenze in nerazzurro: l’omaggio del club – FOTO La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Supercoppa: Conte esalta la serata contro una grande squadra; Calciomercato Inter, svelato il prezzo di questo obiettivo. E quanti intrecci tra le due squadre; Atalanta, settimane decisive per il futuro di Krstovic. Piace Pinamonti del Sassuolo; La Serie A vive un'inaspettata corsa a cinque per lo scudetto, ma le prossime settimane potrebbero essere decisive.... Calciomercato Inter, Frattesi lascerà i nerazzurri? Il punto sulla situazione del centrocampista - Calciomercato Inter, Frattesi in bilico: la Juve studia l’affondo per gennaio Il nome di Davide Frattesi continua a essere uno dei più caldi sull’asse Milano- calcionews24.com

