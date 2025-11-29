Inter News 24 Ecco cosa filtra alla vigilia sulle idee del tecnico. Dopo due sconfitte consecutive che hanno lasciato il segno nel morale e nella classifica, l’imperativo in casa Inter è uno solo: tornare a vincere. Il momento è delicato: i nerazzurri sono incappati nella quarta sconfitta in campionato nel derby contro il Milan e, pochi giorni dopo, hanno subito la prima battuta d’arresto in Champions League nella trasferta di Madrid contro l’Atletico. Ora la squadra guidata da Cristian Chivu è attesa dalla trasferta dell’Arena Garibaldi contro il Pisa, un match che non ammette ulteriori passi falsi per non perdere terreno dalla vetta. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Probabili formazioni Pisa Inter, Chivu punta su Sucic! Occasione per Luis Henrique?