Calciomercato Napoli Di Marzio annuncia la chiusura della trattativa | Tutto definito tra i club

Il Napoli chiude un’operazione di mercato. Cyril Ngonge lascia il club e si trasferisce in Spagna, all’Espanyol. La trattativa è ormai definita, secondo quanto annunciato da Gianluca Di Marzio.

Il mercato del Napoli entra nel vivo e registra un’operazione in uscita ormai definita. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, il club azzurro ha perfezionato il trasferimento di Cyril Ngonge in Spagna, dove vestirà la maglia dell’Espanyol. L’operazione si chiude con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a una cifra di poco inferiore ai 15 milioni di euro. Un passaggio che completa l’iter burocratico e apre ufficialmente una nuova avventura per l’esterno offensivo belga. Ngonge, 25 anni, era stato acquistato dal Napoli due anni fa, ma la sua esperienza in azzurro non ha mai realmente decollato.🔗 Leggi su Dailynews24.it

