Calcio risultati serie A | Lecce scatto salvezza
Gli ultimi risultati della serie A aggiornano la classifica dopo la quindicesima giornata, con vittorie importanti per Lecce e Torino. La competizione si intensifica mentre le squadre cercano di consolidare la propria posizione in classifica, in un contesto di sfide che promettono emozioni e svolte decisive nel campionato italiano.
Roma, 13 dic. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Torino-Cremonese 1-0 Quindicesima giornata: Lecce-Pisa 1-0, Torino-Cremonese 1-0, ore 18 Parma-Lazio, ore 20.45 Atalanta-Cagliari, domenica 14 dicembre ore 12.30 Milan-Sassuolo, ore 15 Fiorentina-Verona, Udinese-Napoli, ore 18 Genoa-Inter, ore 20.45 Bologna-Juventus, lunedì 15 dicembre ore 20.45 Roma-Como. Classifica: Milan, Napoli 31, Inter 30, Roma 27, Bologna 25, Como 24, Juventus 23, Sassuolo, Cremonese 20, Lazio 19, Udinese 18, Torino 17, Atalanta, Lecce 16, Cagliari, Genoa, Parma 14, Pisa 10, Verona 9, Fiorentina 6 Sedicesima giornata: sabato 20 dicembre ore 18 Lazio-Cremonese, ore 20. Ildenaro.it
Calcio, risultati serie A: Lecce scatto salvezza - Cagliari, domenica 14 dicembre ore 12. askanews.it
Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 15ª giornata - La 15ª giornata di Serie A si è aperta venerdì sera con l’importante vittoria in ottica salvezza del Lecce ai danni del Pisa (1- sportparma.com
