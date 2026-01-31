Dopo settimane di controlli intensi, i dati sulle strade italiane mostrano un miglioramento. Sono in calo i morti e i feriti, mentre i controlli hanno portato a meno patenti ritirate. Al contrario, sono cresciuti i veicoli confiscati e quelli fermati o sequestrati, segno che la presenza delle forze dell’ordine resta alta per garantire sicurezza.

Diminuiscono le patenti ritirate (- 33,9%), ma aumentano i veicoli sottoposti a confisca (+ 113,3%) e quelli a fermo o sequestro (+ 31,3%). Così come aumentano i passaggi con luce rossa (+ 192,4%) e le violazioni al codice della strada (+ 11,2%). Questi i dati del report presentato ieri a Concordia relativo alla attività condotta dal Corpo intercomunale di Polizia Locale dei 6 comuni che hanno conferito il servizio nella Unione Comuni Modenesi Area Nord: Camposanto, Concordia, Medolla, San Felice, San Possidonio e San Prospero. Organizzato in tre Unità Operative, il servizio può contare su 30 unità di personale, oltre al Comandante, Donato Caccavone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Calano morti e feriti sulle strade. I controlli hanno dato risultati"

Nel fine settimana si sono verificati diversi incidenti stradali in Italia, causando sette vittime e numerosi feriti in condizioni critiche.

