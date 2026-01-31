Burocrazia l’Italia arranca | sei mesi e mezzo per una concessione edilizia per un capannone

In Italia, ottenere una concessione edilizia può richiedere fino a sei mesi e mezzo. La differenza tra le varie città è enorme: in alcune zone si aspetta molto di più, in altre meno. La burocrazia rallenta i lavori e pesa sui proprietari di capannoni e imprese. La pubblichi amministrazione applica tempi diversi, creando confusione e ritardi. La situazione rimane un problema aperto, che blocca molti investimenti e sviluppo.

