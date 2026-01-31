Burocrazia l’Italia arranca | sei mesi e mezzo per una concessione edilizia per un capannone
In Italia, ottenere una concessione edilizia può richiedere fino a sei mesi e mezzo. La differenza tra le varie città è enorme: in alcune zone si aspetta molto di più, in altre meno. La burocrazia rallenta i lavori e pesa sui proprietari di capannoni e imprese. La pubblichi amministrazione applica tempi diversi, creando confusione e ritardi. La situazione rimane un problema aperto, che blocca molti investimenti e sviluppo.
L’Italia soffre di un paradosso strutturale: a fronte di norme uguali su tutto il territorio, la Pubblica Amministrazione applica tempi amministrativi e giudiziari molto diversi da città a città. Questa inefficienza burocratica agisce come un’imposta occulta, frena gli investimenti, rappresenta un nemico invisibile, scoraggia l’iniziativa privata e accentua le disuguaglianze tra i territori. Partiamo dall’edilizia, cartina di tornasole della nostra principale inefficienza amministrativa. In Italia servono in media oltre sei mesi e mezzo – ben 198 giorni – per ottenere una concessione edilizia per costruire un capannone commerciale.🔗 Leggi su Ildenaro.it
