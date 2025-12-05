Edilizia ok al nuovo Codice per cancellare la burocrazia
Il Consiglio dei ministri ieri ha dato il via libera al disegno di legge delega per il nuovo Codice dell'edilizia e delle costruzioni, architrave della riforma destinata a riscrivere il Testo unico del 2001. Un intervento atteso da oltre vent'anni, che il governo ha presentato come il tassello mancante dopo il Codice degli appalti e quello della strada. Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, lo ha definito un passo decisivo, spiegando che «dopo il Codice della strada e il Codice degli appalti, con il Codice edilizia aggiorniamo altre norme dopo più di vent'anni di attesa. Offriamo all'Italia regole più chiare e certe, tagliando la burocrazia: in questo modo non avremo più altri casi-Milano, con contenziosi tra enti locali e magistratura che rischiano di paralizzare le città». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
