Campedelli | Ci sono stati diversi anni bui Ecco il più grande errore che ho commesso nella mia attività da presidente
Luca Campedelli rivela i momenti più difficili della sua presidenza al Chievo, condividendo il più grande errore commesso e riflettendo sulla lunga avventura vissuta con la squadra. In un'intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, il presidente racconta la verità dietro la storia del club, simbolo di un miracolo calcistico e della passione che lo ha accompagnato nel corso degli anni.
Campedelli parla ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ della sua avventura al Chievo. Racconta la verità sull’esperienza con i clivensi La passione visionaria di Luca Campedelli per il Chievo, la squadra della sua famiglia diventata simbolo di un miracolo calcistico e poi sparita nel nulla. Campedelli racconta la sua verità nel libro “Chievo, un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Oggi dopo oltre 60 anni di onorata attività ha abbassato le serrande lo storico negozio di generi alimentari della famiglia Campedelli. Prima Giorgio e Piera, poi Lorenzo e Roberto hanno svolto un autentico servizio per i cittadini e le cittadine di Gatteo. Sono st - facebook.com Vai su Facebook
"EREDI CAMPEDELLI P.GIORGIO DI CAMPEDELLI LORENZO " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Campedelli: «Ci sono stati diversi anni bui. Ecco il più grande errore che ho commesso nella mia attività da presidente» - Racconta la verità sull’esperienza con i clivensi La passione visionaria di Luca Campedelli per il Chievo, la ... Riporta calcionews24.com
Chi sono l'ex e l'attuale fidanzato di Marco Carta, Sirio Campedelli e Luca Dopo quella botta, ora