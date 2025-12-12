Campedelli | Ci sono stati diversi anni bui Ecco il più grande errore che ho commesso nella mia attività da presidente

Luca Campedelli rivela i momenti più difficili della sua presidenza al Chievo, condividendo il più grande errore commesso e riflettendo sulla lunga avventura vissuta con la squadra. In un'intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, il presidente racconta la verità dietro la storia del club, simbolo di un miracolo calcistico e della passione che lo ha accompagnato nel corso degli anni.

Campedelli parla ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ della sua avventura al Chievo. Racconta la verità sull’esperienza con i clivensi La passione visionaria di Luca Campedelli per il Chievo, la squadra della sua famiglia diventata simbolo di un miracolo calcistico e poi sparita nel nulla. Campedelli racconta la sua verità nel libro “Chievo, un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Campedelli: «Ci sono stati diversi anni bui. Ecco il più grande errore che ho commesso nella mia attività da presidente»

Oggi dopo oltre 60 anni di onorata attività ha abbassato le serrande lo storico negozio di generi alimentari della famiglia Campedelli. Prima Giorgio e Piera, poi Lorenzo e Roberto hanno svolto un autentico servizio per i cittadini e le cittadine di Gatteo. Sono st - facebook.com Vai su Facebook

"EREDI CAMPEDELLI P.GIORGIO DI CAMPEDELLI LORENZO " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Campedelli: «Ci sono stati diversi anni bui. Ecco il più grande errore che ho commesso nella mia attività da presidente» - Racconta la verità sull’esperienza con i clivensi La passione visionaria di Luca Campedelli per il Chievo, la ... Riporta calcionews24.com

Chi sono l'ex e l'attuale fidanzato di Marco Carta, Sirio Campedelli e Luca Dopo quella botta, ora

Video Chi sono l'ex e l'attuale fidanzato di Marco Carta, Sirio Campedelli e Luca Dopo quella botta, ora Video Chi sono l'ex e l'attuale fidanzato di Marco Carta, Sirio Campedelli e Luca Dopo quella botta, ora