Campedelli | Ci sono stati diversi anni bui Ecco il più grande errore che ho commesso nella mia attività da presidente

Calcionews24.com | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Campedelli rivela i momenti più difficili della sua presidenza al Chievo, condividendo il più grande errore commesso e riflettendo sulla lunga avventura vissuta con la squadra. In un'intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, il presidente racconta la verità dietro la storia del club, simbolo di un miracolo calcistico e della passione che lo ha accompagnato nel corso degli anni.

Campedelli parla ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ della sua avventura al Chievo. Racconta la verità sull’esperienza con i clivensi La passione visionaria di Luca Campedelli per il Chievo, la squadra della sua famiglia diventata simbolo di un miracolo calcistico e poi sparita nel nulla. Campedelli racconta la sua verità nel libro “Chievo, un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

campedelli ci sono stati diversi anni bui ecco il pi249 grande errore che ho commesso nella mia attivit224 da presidente

© Calcionews24.com - Campedelli: «Ci sono stati diversi anni bui. Ecco il più grande errore che ho commesso nella mia attività da presidente»

campedelli sono stati diversiCampedelli: «Ci sono stati diversi anni bui. Ecco il più grande errore che ho commesso nella mia attività da presidente» - Racconta la verità sull’esperienza con i clivensi La passione visionaria di Luca Campedelli per il Chievo, la ... Riporta calcionews24.com

Chi sono l'ex e l'attuale fidanzato di Marco Carta, Sirio Campedelli e Luca Dopo quella botta, ora

Video Chi sono l'ex e l'attuale fidanzato di Marco Carta, Sirio Campedelli e Luca Dopo quella botta, ora