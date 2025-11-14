Mercato Juve Gasperini tenta il sorpasso ai danni dei bianconeri | la Roma si avvicina sensibilmente a quell’obiettivo per l’attacco! Il profilo

Mercato Juve, la Roma di Gasperini accelera per quell’attaccante: si lavora per un prestito con diritto di riscatto dal Manchester United. Il calciomercato della Juventus in attacco è in una fase di stallo, tra la crisi di Jonathan David (che piace a Milan, Chelsea e Tottenham ) e la situazione contrattuale di Dusan Vlahovic (rinnovo rinviato a fine stagione). In questo contesto di incertezza, la Vecchia Signora deve assistere all’assalto di una diretta concorrente per la Champions League su uno dei suoi obiettivi di mercato più seguiti degli ultimi anni. Un talento che la Juve ha corteggiato a lungo durante la sua militanza al Bologna sta per tornare in Serie A, ma non a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, Gasperini tenta il sorpasso ai danni dei bianconeri: la Roma si avvicina sensibilmente a quell’obiettivo per l’attacco! Il profilo

MEZZOGIORNO #MERCATO TIAGO #GABRIEL, KADER #MEITE, #BEYUKU LA #JUVE STUDIA GIOVANI MA A #SPALLETTI SERVE UNA COLONNA #NEWS #MOMBLANO #GJUST ? ALLE ORE 12.00 LIVE SU YOUTUBE youtube.com/live/lcTdt Vai su X

Nonostante le voci di mercato, David resta alla Juventus per giocarsi le sue carte! Smentito il possibile addio di gennaio. #Juventusnews24 #David #Calciomercato #SerieA #juve - facebook.com Vai su Facebook

Mercato, la Juve vuole un regista: Tonali prima scelta. Inter su Gila, Zirkzee per la Roma - I bianconeri lavorano per un centrocampista davanti alla difesa, l’ex Milan ma nostalgia dell’Italia ma il Newcastle fa muro. Secondo repubblica.it

Mercato Juve: idea Rudiger per la difesa - Il centrale tedesco non è una prima scelta per Xabi Alonso che fino a questo momento ha deciso di puntare su altri calciatori come Militao e Huijsen. Si legge su it.blastingnews.com

“Gasperini alla Juve”: contattato e bloccato! - Qualcuno non ha dimenticato cosa accadde nelle relativamente poche ore che separarono il tecnico di Grugliasco dall’onorare la parola data la scorsa estate alla Roma, club ... Da diregiovani.it