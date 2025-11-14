Mercato Juve Gasperini tenta il sorpasso ai danni dei bianconeri | la Roma si avvicina sensibilmente a quell’obiettivo per l’attacco! Il profilo

Juventusnews24.com | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercato Juve, la Roma di Gasperini accelera per quell’attaccante: si lavora per un prestito con diritto di riscatto dal Manchester United. Il  calciomercato  della  Juventus  in attacco è in una fase di stallo, tra la crisi di  Jonathan David  (che piace a  Milan,  Chelsea  e  Tottenham ) e la situazione contrattuale di  Dusan Vlahovic  (rinnovo rinviato a fine stagione). In questo contesto di incertezza, la  Vecchia Signora  deve assistere all’assalto di una diretta concorrente per la  Champions League su uno dei suoi obiettivi di  mercato  più seguiti degli ultimi anni. Un talento che la  Juve  ha corteggiato a lungo durante la sua militanza al  Bologna  sta per tornare in  Serie A, ma non a  Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mercato juve gasperini tenta il sorpasso ai danni dei bianconeri la roma si avvicina sensibilmente a quell8217obiettivo per l8217attacco il profilo

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, Gasperini tenta il sorpasso ai danni dei bianconeri: la Roma si avvicina sensibilmente a quell’obiettivo per l’attacco! Il profilo

Leggi anche questi approfondimenti

mercato juve gasperini tentaMercato, la Juve vuole un regista: Tonali prima scelta. Inter su Gila, Zirkzee per la Roma - I bianconeri lavorano per un centrocampista davanti alla difesa, l’ex Milan ma nostalgia dell’Italia ma il Newcastle fa muro. Secondo repubblica.it

Mercato Juve: idea Rudiger per la difesa - Il centrale tedesco non è una prima scelta per Xabi Alonso che fino a questo momento ha deciso di puntare su altri calciatori come Militao e Huijsen. Si legge su it.blastingnews.com

“Gasperini alla Juve”: contattato e bloccato! - Qualcuno non ha dimenticato cosa accadde nelle relativamente poche ore che separarono il tecnico di Grugliasco dall’onorare la parola data la scorsa estate alla Roma, club ... Da diregiovani.it

Cerca Video su questo argomento: Mercato Juve Gasperini Tenta