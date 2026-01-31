Brutto Anatroccolo due furti in due settimane

Due furti in due settimane a Salerno. I ladri hanno cercato di entrare nel negozio di parrucchiere ed estetica “Il Brutto Anatroccolo” in via Angrisani, ma hanno lasciato solo danni materiali. Hanno portato via il telefono usato per lavoro e alcune forbici professionali. I proprietari sono preoccupati, ma per ora non ci sono sospetti certi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Hanno portato via il telefono utilizzato a scopi commerciali e le forbici professionali, ma i danni sono più materiali e legati al tentativo di entrare all’interno dell’attività di parrucchiere ed estetica “Il Brutto Anatroccolo” in via Angrisani a Salerno. Per il titolare Gianluca Ricci si tratta del secondo furto in 15 giorni che lo ha costretto tra l’altro, oggi, sabato giornata di grandi attività per il centro di bellezza ad acquistarne subito di nuove per i mantenere fede agli impegni presi con i clienti. É stata proprio una cliente abituale all’alba a notare la porta di ingresso completamente divelta e la saracinesca alzata e distrutta con i segni evidenti di effrazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Brutto Anatroccolo, due furti in due settimane Approfondimenti su Brutto Anatroccolo Raffica di furti negli appartamenti, i residenti: "Cinque colpi in due settimane, chiediamo controlli" “Diario di un brutto anatroccolo” in scena ad Aquilonia La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. IL BRUTTO ANATROCCOLO Per la “Giornata contro il bullismo” abbiamo letto in classe la favola di Andersen “Il brutto anatroccolo” e dopo aver riflettuto insieme i bambini hanno riscritto la storia aiutandosi con le immagini. il lavoro completo #maestra #mae facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.