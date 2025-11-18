Raffica di furti negli appartamenti i residenti | Cinque colpi in due settimane chiediamo controlli

Una nuova ondata di furti sta preoccupando i residenti di Borgo Punta, dove negli ultimi quindici giorni si sarebbero verificati almeno quattro o cinque colpi nelle abitazioni tra via Chizzolini e via Bellonci, nei pressi dell’Ipercoop ‘Le Mura’. A segnalarlo è un gruppo di cittadini che. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Raffica di furti negli appartamenti, i residenti: "Cinque colpi in due settimane, chiediamo controlli"

