breve rassegna senza tempo dei disastri ambientali in sicilia

In Sicilia, Niscemi si trova di fronte a continui problemi ambientali. Le case si sgretolano da anni, e la situazione peggiora di giorno in giorno. La città non riesce a contenere i danni, e il rischio di nuovi crolli è sempre presente. La gente si chiede cosa si possa fare per fermare questa lenta distruzione.

La città che scivola da due secoli. A Niscemi le frane sono un copione che si ripete In Sicilia la città di Niscemi, le cui case da decenni continuano a sbriciolarsi sul dirupo, non è sola a combattere contro le frane. Niscemi è in abbondante compagnia. Per esempio Messina è colpita periodicamente da eventi climatici estremi come quello che il 1° ottobre 2009 produsse frane colossali nella frazione Gianpilieri e in altri luoghi, e uccise 37 persone. Dal 1945 al 1990 in Sicilia morirono sotto frane e allagamenti 52 persone, di cui 35 nella provincia di Catania, e per alluvione 16 in provincia di Trapani e una persona nel Siracusano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il passaggio del ciclone Harry ha provocato ingenti danni in Sardegna, Sicilia e Calabria, con oltre 2 miliardi di euro di danni stimati.

In Asia sud-orientale, i disastri climatici stanno causando una crisi educativa senza precedenti, con oltre 4 milioni di studenti costretti a lasciare le scuole.

