Zls a Ravenna Priolo | Lavoriamo fin da subito su investimenti e infrastrutture strategiche
Zls a Ravenna e Priolo rappresentano un polo strategico, coinvolgendo oltre 1.160 unità produttive. Nel 2024, questa area ha registrato un fatturato di 11 miliardi di euro, con un export del 25%. Priolo sottolinea l’impegno fin da subito su investimenti e infrastrutture, puntando a rafforzare ulteriormente questa realtà industriale di rilevanza nazionale.
Un’area che interessa oltre 1.160 unità produttive e che, nel 2024, ha fatturato 11 miliardi di euro con un 25% di export. È la fotografia della Zona logistica semplificata dell’Emilia-Romagna protagonista oggi al Dama di Bologna della seconda riunione del Comitato di indirizzo dedicata. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Zls: Regione e imprese tracciano le prossime linee di sviluppo.
ZLS: Fedriga, premiato lavoro Fvg, grande opportunità per territorio - "L'approvazione della Zona Logistica Semplificata rappresenta un risultato importante per il Friuli Venezia Giulia, frutto di un lavoro che la nostra Regione ha avviato già con la precedente Giunta
In Emilia-Romagna la Zls può creare 20mila posti nel 2031 - Romagna potrebbe generare oltre 20mila nuovi addetti e un aumento del Pil superiore al 70% entro il 2031 nello scenario più favorevole. ansa.it
ZLS: Fedriga, premiato il lavoro del Fvg - L'approvazione della Zona Logistica Semplificata è "un risultato importante per il Fvg, "frutto di un lavoro che la nostra Regione ha avviato già con la precedente Giunta e che oggi si chiude ... ansa.it
Irene Priolo. . Abbiamo inaugurato la stazione di Ravenna, completamente rinnovata! Grazie ad un investimento di circa 15 milioni di euro da parte di RFI, è stata migliorata l’accessibilità con: marciapiedi rialzati e nuovi ascensori. Il restyling ha riguardato an - facebook.com facebook
