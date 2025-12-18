Zls a Ravenna Priolo | Lavoriamo fin da subito su investimenti e infrastrutture strategiche

Zls a Ravenna e Priolo rappresentano un polo strategico, coinvolgendo oltre 1.160 unità produttive. Nel 2024, questa area ha registrato un fatturato di 11 miliardi di euro, con un export del 25%. Priolo sottolinea l’impegno fin da subito su investimenti e infrastrutture, puntando a rafforzare ulteriormente questa realtà industriale di rilevanza nazionale.

