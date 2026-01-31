Boretto a teatro il tema del perdono e del pentimento

Questa sera a Boretto si apre una mostra dedicata ai temi della legalità, del perdono e del pentimento. L’evento si inserisce nel tentativo di affrontare il problema dei comportamenti scorretti tra i giovani, tra danneggiamenti e bullismo, e di stimolare una riflessione su come il perdono possa aiutare a ricostruire rapporti e fiducia.

Boretto (Reggio Emilia), 31 gennaio 2026 - Una mostra per trattare il tema della legalità, del perdono, ma anche del futuro dei giovani, sempre più coinvolti in comportamenti scorrett i, maleducati, tra danneggiamenti e bullismo. Si intitola “Da solo non basto" la mostra creata dal “Meeting di Rimini” e ospitata nei prossimi giorni a Gualtieri, Boretto e Brescello, grazie all’iniziativa della locale Unità Pastorale. Una mostra in forma itinerante, dal 6 al 28 febbraio. La presentazione ufficiale si è svolta ieri sera al teatro del Fiume di Boretto, gremito di persone. Tra gli ospiti anche Agnese Moro (figlia di Aldo, ucciso dalle Brigate Rosse), collegata in video in diretta, oltre a Franco Bonisoli (ex esponente delle Brigate Rosse), impegnati in un “cammino umano tra chi è stato ferito mortalmente nei propri affetti e chi ha inferto quel dolore”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Boretto, a teatro il tema del perdono e del pentimento Approfondimenti su Boretto Reggio Emilia Studente accoltellato, i 5 del branco restano in cella. Il giudice: “Nessun segno di pentimento” Dalle risate spavalde al pentimento: “Nessuno di noi ha capito la gravità del fatto”. Una lettera per la famiglia del bocconiano accoltellato Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Boretto Reggio Emilia Argomenti discussi: Agnese Moro e l’ex BR Franco Bonisoli a confronto al Teatro di Boretto; Col Vecchio Borgo si accendono le luci su Chicago; Capotondi al Bismantova con una storia di guerra; Agnese Moro incontra l’ex Br Bonisoli per la mostra ’Da solo non basto’. Agnese Moro e l’ex BR Franco Bonisoli a confronto al Teatro di BorettoBORETTO (Reggio Emilia) – Al Teatro del Fiume di Boretto venerdì 30 gennaio alle ore 21, con ingresso libero e gratuito, viene proposto un momento dedicato all’esperienza della giustizia riparativa, ... reggionline.com Sabato 31 Gennaio alle ore 21 presso il TEATRO DEL FIUME di Boretto, all’interno della rassegna “Teatro del territorio” la... Leggi tutto - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.