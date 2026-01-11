Fiorentina Juve Primavera LIVE | Huli tra i pali in attacco c’è Pugno

Segui in tempo reale la partita tra Fiorentina e Juventus Primavera, valida per la 19ª giornata del campionato 2025/26. In campo Huli tra i pali e Pugno in attacco, con aggiornamenti su risultato, cronaca, moviola e tabellino. Un confronto importante per la stagione delle due squadre giovanili, con tutte le novità e gli sviluppi del match disponibili in diretta.

Fiorentina Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 19ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affrontato la Fiorentina in trasferta nella 19ª giornata di campionato. Bianconeri reduci dal successo in Coppa Italia col Frosinone ma dal pareggio in campionato col Parma. Fiorentina Juve Primavera 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 11.00 Migliore in campo Juve Primavera: a fine primo tempo PAGELLE. Fiorentina Juve Primavera 0-0: risultato e tabellino. Fiorentina: Leonardelli, Bonanno, Sadotti, Turnone, Bertolini, Deli, Braschi, Trapani (C), Balbo, Mazzeo, Atzeni.

