Bologna Juve Primavera 3-3 LIVE | punizione di Merola fuori non di molto

Questa mattina si è giocata la partita tra Bologna e Juventus Primavera, terminata 3-3. La gara è stata molto combattuta, con tanti cambi di fronte e gol nel secondo tempo. Merola ha avuto un’occasione importante con una punizione che è uscita di poco. I tifosi presenti allo stadio hanno assistito a un match intenso fino alla fine, con entrambe le squadre che hanno cercato di vincerla fino al fischio finale.

di Fabio Zaccaria Bologna Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo la vittoria con spavento nel finale contro il Napoli affronta Il Bologna: un altro scontro diretto per dar seguito ai 3 punti casalinghi contro i Partenopei. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bologna Juve Primavera 3-3: sintesi e moviola. 87? Punizione di Merola non molto alta dalla traversa 80? GOL BOLOGNA – Punizione perfetta sotto l'incrocio di Lo Monaco 73? GOL JUVENTUS – Durmisi di testa insacca il sorpasso su cross di Merola 72? La Juve ora controlla il match e continua a spingere 64? Episodio dubbio: la Juve reclama un rigore, ma l'arbitro fischia fallo in attacco 62? GOL JUVENTUS – Merola pareggia i conti con un gran tiro a giro all'incrocio 53? GOL JUVENTUS – Pugno si ritrova a tu per tu col portiere, vince un rimpallo e sigla la rete 50? Corner per il Bologna, nulla di fatto 46? INIZIA LA RIPRESA- Giro palla del Bologna 45? FINE PRIMO TEMPO- Tiozzo guadagna un angolo ma per l'arbitro il tempo è scaduto 44? PALO DI CONTARINI- Il laterale rientra sul destro e mette al centro.

