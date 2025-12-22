Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 17ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affronta l’ Atalanta in trasferta nella 17ª giornata di campionato. I bianconeri di Padoin vogliono tornare alla vittoria dopo il passo falso col Cesena. Atalanta Juve Primavera 0-1: sintesi e moviola. 50? OCCASIONE DURMISI – Flirta con la doppietta il bomber bianconero. Sta per calciare ma viene ostacolato e frenato in calcio d’angolo da Isoa. 47? TIRO MEROLA – Sterza e calcia in porta a giro ma non inquadra il bersaglio di tanto. 46? CAMBIO ATALANTA – Dentro Aliprandi per la Dea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE: subito un brivido per Merola

Leggi anche: Cagliari Juve Primavera 0-0 LIVE: primo squillo bianconero con Merola, poi brivido

Leggi anche: Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE: doppio pericolo di Merola, bianconeri vicini al bis

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Primavera: lunedì in casa contro la Juventus; U20 | Juventus-Cesena | La partita; Primavera, la Juve affonda: il Cesena sbanca 2-0 Vinovo e vola seconda in classifica; Primavera 1, Cagliari-Atalanta 1-0: il guizzo di Trepy vale tre punti d’oro.

Pagina 2 | Juve-Atalanta: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Primavera in tempo reale - La sfida tra Atalanta e Juventus Primavera, in programma lunedì 22 dicembre a partire dalle ore 13:00, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sulla piattaforma ... tuttosport.com