Bologna Juve Primavera 2-3 LIVE | la Juve la ribalta con Durmisi di testa

La Juventus Primavera ha vinto 3-2 sul campo del Bologna dopo essere passata in svantaggio. La partita è stata emozionante, con i bianconeri che sono riusciti a ribaltare il risultato nel secondo tempo grazie anche a un gol di testa di Durmisi. I padroni di casa avevano iniziato bene, portandosi in vantaggio, ma la Juve ha reagito e alla fine è uscita con i tre punti.

di Fabio Zaccaria Bologna Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo la vittoria con spavento nel finale contro il Napoli affronta Il Bologna: un altro scontro diretto per dar seguito ai 3 punti casalinghi contro i Partenopei. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bologna Juve Primavera 2-3: sintesi e moviola. 73? GOL JUVENTUS – Durmisi di testa insacca il sorpasso su cross di Merola 72? La Juve ora controlla il match e continua a spingere 64? Episodio dubbio: la Juve reclama un rigore, ma l'arbitro fischia fallo in attacco 62? GOL JUVENTUS – Merola pareggia i conti con un gran tiro a giro all'incrocio 53? GOL JUVENTUS – Pugno si ritrova a tu per tu col portiere, vince un rimpallo e sigla la rete 50? Corner per il Bologna, nulla di fatto 46? INIZIA LA RIPRESA- Giro palla del Bologna 45? FINE PRIMO TEMPO- Tiozzo guadagna un angolo ma per l'arbitro il tempo è scaduto 44? PALO DI CONTARINI- Il laterale rientra sul destro e mette al centro.

