Durante la manifestazione, non sono passate inosservate le note di “Bella ciao”. La canzone, simbolo delle lotte degli anni passati, è risuonata tra gli organizzatori e i partecipanti, creando un sottofondo di energia e rivendicazione. Accanto a questa, sono stati intonati anche “Funiculì funiculà” e altre canzoni popolari, aggiungendo un tocco di colore e tradizione alla giornata. La scena si è conclusa con un’inevitabile risata collettiva, mentre il rumore della folla si mescolava alle

di Augusto Sinagra – L’altro giorno un’orda di Deputati di “opposizione”, occupando l’Aula predisposta con la loro numerosa presenza, ha impedito con la violenza lo svolgimento di una conferenza stampa autorizzata sul tema della “remigrazione”. Tra gli autori della violenza si è distinta per maggiore attivismo ed esagitazione la nota Boldrini Laura. Tra gli autori dei peggiori sfregi alla democrazia non poteva mancare la Boldrini Laura. Tra questa esagitata e la democrazia vi è una incompatibilità insanabile. Non so quali studi abbia svolto tale personaggio né quale sia stata e sia la sua vita personale, né quali siano i suoi reali scopi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Boldrini, “bella ciao” e “funiculì funiculà”

Approfondimenti su Boldrini BellaCiao

Il 4 gennaio 2026, a Pisa, si rende omaggio a Giorgio Piccioni, scomparso il 31 dicembre.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Boldrini BellaCiao

Argomenti discussi: Convegno estrema destra alla Camera, deputati opposizioni occupano sala stampa e cantano Bella ciao; Conferenza con Casapound, le opposizioni occupano la sala stampa della Camera e cantano Bella Ciao; La conferenza stampa con Casapound alla Camera finisce nel caos e viene annullata. Le opposizioni occupano e intonano Bella Ciao - Il video; Conferenza su Remigrazione alla Camera, Pd M5s e Avs occupano Sala Stampa e cantano 'Bella Ciao'.

Conferenza CasaPound alla Camera, opposizioni occupano sala stampa e cantano Bella ciaoI deputati di Pd, M5S e Avs occupano la sala stampa di Montecitorio e ... msn.com

Conferenza su remigrazione alla Camera, PD M5S e AVS occupano sala stampa e cantano 'Bella ciao'(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2026 Deputati di Pd, M5s e Avs, tra cui Orfini, Bonelli, Boldrini, Ricciardi e Fratoianni, hanno occupato la sala stampa della Camera facendo annullare, per motivi di ... msn.com

Grazie alla generosità di @DomenicoFurgiu1 che ha messo a disposizione la sala alla Camera e alla pubblicità degli okkupanti sinistri, con la Boldrini cantante bella ciao, praticamente raccolte in mezza giornata le firme per la proposta di legge popolare sulla x.com

I deputati di sinistra, Boldrini e Bonelli in testa, al canto di bella ciao hanno fisicamente impedito dentro le mura della Camera, la conferenza stampa sulla remigrazione organizzata dal loro collega on. Furgiuele. Immaginate se un drappello di leghisti, al canto - facebook.com facebook