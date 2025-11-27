Sciopero generale di 24 ore | Blocchiamo tutto contro l' economia di guerra e il genocidio il percorso del corteo

Torinotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche la città di Torino si prepara a vivere una nuova giornata di forte mobilitazione in occasione del 28 novembre, giornata di sciopero generale per 24 orecontro la finanziaria di guerra”. Un appuntamento annunciato da settimane e che, sulla falsariga dello sciopero generale del settembre. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

sciopero generale di 24 ore blocchiamo tutto contro l economia di guerra e il genocidio il percorso del corteo

© Torinotoday.it - Sciopero generale di 24 ore: "Blocchiamo tutto contro l'economia di guerra e il genocidio", il percorso del corteo

Argomenti simili trattati di recente

sciopero generale 24 oreSciopero generale 28 Novembre 2025: trasporti, scuola e sanità in tilt in tutta Italia - I sindacatio chiedono anche una riduzione delle spese del Governo in ambito militare a favore del welfare e dei servizi per i cittadini ... Da tg.la7.it

sciopero generale 24 oreSciopero generale 28 novembre, chi si ferma e chi no: i treni fermi da stasera, gli orari e le fasce di garanzia - L’Italia si prepara a vivere una giornata di forte mobilitazione sociale: i principali sindacati di base – tra cui CUB, USB, SGB, COBAS e ... ilmessaggero.it scrive

sciopero generale 24 oreCircum, venerdì nero per i viaggiatori: sciopero nazionale di 24h - È lo stesso Ente Autonomo Volturno a darne notizia, precisando in una nota che "per il giorno 28 novem ... Si legge su lostrillone.tv

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Generale 24 Ore