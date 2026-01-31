I carabinieri di Fermo hanno effettuato un blitz contro le occupazioni abusive e l’immigrazione clandestina. Durante i controlli, hanno denunciato una donna e un uomo nordafricani e identificato altri stranieri irregolari. L’operazione rientra in una serie di azioni per garantire la sicurezza dei cittadini e proteggere il patrimonio pubblico.

Lotta all’immigrazione clandestina e alla occupazione abusive. Nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio finalizzate a tutelare la sicurezza dei cittadini e il patrimonio pubblico, i carabinieri del Comando provinciale di Fermo hanno svolto un servizio mirato contro le occupazioni abusive di immobili e l’ immigrazione irregolare, che hanno portato alla denuncia di una donna e un uomo nordafricani e all’identificazioni di altri clandestini. I reparti del Comando provinciale, in coordinamento tra loro e con l’ausilio del Nucleo carabinieri cinofili di Pesaro e del personale della polizia locale di Porto Sant’Elpidio hanno, infatti, effettuato controlli su diverse aree della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Blitz anti occupazioni abusive: due denunce

Un'operazione congiunta della Polizia di Stato e Locale ad Assisi ha portato alla denuncia di quattro persone coinvolte in occupazioni abusive.

