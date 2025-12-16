Blitz occupazioni abusive | 4 denunciati La polizia | ' Gli immobili devono avere accorgimenti anti-intrusione'

Un'operazione congiunta della Polizia di Stato e Locale ad Assisi ha portato alla denuncia di quattro persone coinvolte in occupazioni abusive. L'intervento si è concentrato nella zona del Teatro Comunale Lyrick, a Santa Maria degli Angeli, con l'obiettivo di tutelare la legalità e preservare il decoro urbano, sottolineando l'importanza di adottare misure anti-intrusione negli immobili.

Blitz della Polizia di Stato e Locale ad Assisi per garantire legalità e decoro nella zona del Teatro Comunale Lyrick, a Santa Maria degli Angeli. I poliziotti hanno messo in sicurezza alcuni stabili che erano diventati rifugio di persone senza fissa dimora residenti nel comune di Assisi: i.

