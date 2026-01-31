blitz alle fermate del metromare a caccia di droga e coltelli

Questa mattina, una decina di agenti della Polizia locale, accompagnati da un’unità cinofila, hanno fatto un blitz alle fermate del Metromare. L’obiettivo è trovare droga e coltelli tra i passeggeri. La strategia viene definita “ad alto impatto” dal municipio, che vuole contrastare situazioni di illegalità lungo le fermate. I controlli sono stati intensi e mirati, con l’intento di bloccare e identificare chi non ha nulla a che fare con il normale traffico di pendolari.

In municipio la definiscono una strategia 'ad alto impatto'. In altri termini una decina di agenti della Polizia locale con il supporto dell' unità cinofila, piombano sulle fermate del Metromare per bloccare e identificare i soggetti che poco o nulla hanno a che fare con il normale traffico di passeggeri. Spaccio di droga e microcriminalità nel mirino degli agenti che dal 2023 ad oggi, fin da quando il comando ha messo tra le priorità i controlli e il presidio sul Metromare, hanno effettuato un centinaio di blitz. "Questo modello non serve solo a reprimere i reati - spiegano dall'amministrazione -, ma a dissuadere chiunque intenda utilizzare il trasporto pubblico per scopi illeciti, aumentando la sicurezza percepita da chi viaggia.

All’inizio del 2026, la Polizia Municipale di Riccione ha intensificato le attività di controllo nelle stazioni del Metromare, sequestrando 40 grammi di droga e intervenendo in casi di aggressioni e spaccio.

