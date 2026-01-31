Blanco ha pubblicato su Instagram una foto in cui si mostra completamente nudo, seduto in ospedale. La didascalia che accompagna l’immagine è una citazione di una sua canzone:

“Più vado avanti più mi rendo conto che ho preso dai miei genitori”: queste le parole – prese da una sua canzone, Anche a Vent’anni Si Muore – che Blanco ha postato a commento di una foto che lo ritrae completamente nudo, in ospedale. Nessuna spiegazione sul perché si trovi li, ma una marea di commenti, praticamente tutti positivi: c’è chi ama il cantautore per il suo essere “rock’n’roll”, chi lo ringrazia perché è una foto “che ispira” e non si contano i cuori. Ma c’è anche chi fa polemica: “Confondere un ospedale con un palcoscenico è un errore di cattivo gusto. In certi luoghi la priorità dovrebbe essere l’empatia verso chi soffre, non l’esibizionismo fine a se stesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Blanco posta una foto nudo mentre è in ospedale, moltissimi i commenti ma non mancano le critiche: “Cattivo gusto”

Approfondimenti su Blanco Ospedale

Blanco si trova in ospedale, completamente nudo.

Blanco torna al centro delle polemiche con una foto pubblicata sui social.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Blanco Ospedale

Argomenti discussi: Blanco nudo in ospedale: la foto shock preoccupa i fan; Captain Blazer e Sara Esposito hanno avuto una relazione segreta.

Blanco completamente nudo in ospedale: mistero sulle sue condizioni dopo la foto su InstagramBlanco ha postato su Instagram una foto che lo ritrae completamente nudo mentre è in una stanza di ospedale. Il cantautore non dà informazioni su ciò che è successo. fanpage.it

Blanco, la foto che fa discutere: in ospedale… completamente nudo(Adnkronos) - Blanco è tornato, più o meno. Il cantante, che negli ultimi anni ha passato momenti difficili e che si è riaffacciato alla scena musicale italiana con il singolo 'Anche a vent’anni si mu ... cn24tv.it

MUSICA LEGGERISSIMA. Quando un artista posta una foto nudo in ospedale (con pixel strategico) succedono sempre due cose: tutti parlano di tutto tranne che della musica, e i commenti si dividono tra “tutto ok” e “ok, ma perché così”. Stavolta è Blanco: lo - facebook.com facebook